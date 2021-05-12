Начинается тестирование по применению онлайн-голосования на выборах

12 мая в 8 часов по мск стартует общероссийская тренировка по использованию дистанционного электронного голосования на выборах.

Как ожидается, в ней примут участие около 2,3 млн россиян. Тестовое голосование будет проходить на сайте vybory.gov.ru до 20 часов 14 мая. В ходе тренировки полностью воспроизведут все этапы голосования: от регистрации до подведения итогов.

В тестировании примут участие все регионы. Основной задачей тренировки является подготовка системы к нагрузке выше той, которая предполагается в единый день голосования, сообщает ТАСС.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова рассказала о долгосрочных планах комиссии. Так, в 2021 году в нескольких регионах страны продолжатся эксперименты по электронному голосованию и сбору подписей в поддержку кандидатов, а к 2024 году онлайн-голосование может быть внедрено уже по всей стране.

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