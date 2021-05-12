Бахрейн одобрил применение российского "Спутника лайт"

Власти Бахрейна одобрили экстренное применение вакцины против COVID-19 "Спутник лайт" российского производства.

Данным препарат стал шестым, применение которых разрешено в этой стране. До этого Бахрейн одобрил препараты от Pfizer/BioNTech, Sinopharm, AstraZeneca, Johnson & Johnson. Вакцину "Спутник V" российского производства власти Бахрейна одобрили по ускоренной процедуре в феврале текущего года, пишет "Коммерсант".

В конце прошлого года на большой пресс-конференции о появлении "лайт-вакцины" сообщил Владимир Путин. Его слова прокомментировал глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. Он сообщил, что препарат будет поставляться за рубеж, а россиян будут прививать только двухкомпонентным "Спутником V".