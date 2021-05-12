Российским нефтяникам предложено нарастить запасы авиакеросина

Власти России рекомендовали отечественным нефтяным компаниям нарастить запасы авиационного керосина на случай восстановления авиасообщения, говорится в протоколе заседания ФАС.

Согласно документу, восстановление полетов может спровоцировать рост цен на этот вид авиатоплива.

Отмечается, что ранее этот пункт не был включен в текст аналогичных документов, сообщает ТАСС.

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