12 Мая 2021
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Политика В бывшем СССР Украина
Виктор Медведчук (2017) | Фото:

Медведчук заявил, что не собирается прятаться от правосудия

Лидер украинской партии "Оппозиционная платформа — за жизнь" Виктор Медведчук сообщил, что находится на Украине.

Он не собирается "прятаться от правосудия". Говоря об обысках он заявил, что ничего противозаконного обнаружено не было. "Истинной целью проведения этих противозаконных обысков было, в нарушение установленной процедуры, вручить мне сфабрикованное по приказу власти подозрение в государственной измене",— отметил Медведчук, пишет "Коммерсант".

Ранее генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила о подписании "подозрения в госизмене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму" депутатам Верховной Рады Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

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Медведчук заявил, что не собирается прятаться от правосудия

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Теги: Медведчук, Украина, депутат



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