СКР опроверг информацию о заложенном в казанской школе взрывном устройстве

Следственный комитет России опроверг сообщения о взрывном устройстве, которое якобы было заложено стрелком в казанской гимназии.

Там отметили, что при входе в учебное заведение молодой человек взорвал самодельное взрывное устройство и применил огнестрельное оружие, сообщает "Интерфакс".

Ранее уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что взрыв, который произошел во время нападения на казанскую гимназию, был вызван взрывным устройством.

Кузнецова подчеркнула, что в связи с последними событиями надо не только ужесточить требования к обеспечению безопасности в школах, но и сохранять их на этом уровне постоянно

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