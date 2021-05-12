Путин наградил Аксенова орденом

Российский президент Владимир Путин подписал указ, которым за большой вклад в социально-экономическое развитие Крыма орденом Александра Невского награжден глава полуострова Сергей Аксенов, сообщает "Коммерсант".

Ранее Путин заявил, что к 2025 году инвестиции (преимущественно частные) в крымской экономике должны составлять 1 трлн руб. Президент надеется, что государственные инфраструктурные проекты вроде Крымского моста и трассы "Таврида" обеспечат приток частных инвестиций, в этой области нужно обеспечить "кардинальный рост".