12 Мая 2021
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ПМЭФ-2019, Сергей Аксенов (2019) | Фото: Накануне.RU

Путин наградил Аксенова орденом

Российский президент Владимир Путин подписал указ, которым за большой вклад в социально-экономическое развитие Крыма орденом Александра Невского награжден глава полуострова Сергей Аксенов, сообщает "Коммерсант".

Ранее Путин заявил, что к 2025 году инвестиции (преимущественно частные) в крымской экономике должны составлять 1 трлн руб. Президент надеется, что государственные инфраструктурные проекты вроде Крымского моста и трассы "Таврида" обеспечат приток частных инвестиций, в этой области нужно обеспечить "кардинальный рост". 

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Путин наградил Аксенова орденом

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Теги: Путин, Крым, Аксенов, орден



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