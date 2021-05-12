Кравцов сообщил, что тревожную кнопку в казанской школе нажали вовремя

Тревожная кнопка в казанской школе №175, где произошла стрельба, была нажата вовремя.

Как заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, прибыли все соответствующие службы, сообщает РИА "Новости".

Напомним, утром 11 мая молодой человек открыл стрельбу в гимназии, затем в учебном заведении произошел взрыв. Изначально сообщалось, что он действовал не один, однако позже в МВД заявили, что сообщников у стрелка не было. В Казани введен режим контртеррористической операции. По последним данным, в больницах находятся 18 детей и трое взрослых, многие - в крайне тяжелом состоянии. Девять человек погибли.

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