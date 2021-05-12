Показатель удовлетворенности потребителей "Газпрома" включили в KPI руководства

Российская компания "Газпром" включила индекс удовлетворенности российских потребителей в перечень ключевых показателей эффективности (KPI), которые применяются при планировании работы компании или для оценки деятельности ее руководящих работников.

Отдельно выделяются показатели удовлетворенности потребителей газового, электроэнергетического бизнеса, сегмента реализации газомоторного топлива, сообщает "Интерфакс".

Ранее в "Газпроме" прокомментировали ситуацию с бесплатным подключением к газу, о чем в своем послании говорил президент страны. Оно будет доступно для жилых домов площадью до 300 квадратных метров.