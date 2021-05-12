Под Симферополем ликвидировали вооруженного боевика

Вооруженный боевик ликвидирован под Симферополем.

По данным силовиков, он оказал сопротивление правоохранителям. Ранее боевик был объявлен в розыск, так как являлся участником международных террористических организаций.

Во время операции по его ликвидации, злоумышленник открыл стрельбу по сотрудникам ФСБ, оказав вооруженное сопротивление. Его пришлось ликвидировать.

Оперативно-боевое мероприятие проводилось при силовой поддержке спецподразделений ФСБ и Росгвардии, сообщает "Интерфакс".

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