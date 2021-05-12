Под Симферополем ликвидировали вооруженного боевика
Вооруженный боевик ликвидирован под Симферополем.
По данным силовиков, он оказал сопротивление правоохранителям. Ранее боевик был объявлен в розыск, так как являлся участником международных террористических организаций.
Во время операции по его ликвидации, злоумышленник открыл стрельбу по сотрудникам ФСБ, оказав вооруженное сопротивление. Его пришлось ликвидировать.
Оперативно-боевое мероприятие проводилось при силовой поддержке спецподразделений ФСБ и Росгвардии, сообщает "Интерфакс".
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