12 Мая 2021
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контртеррористическая операция, Владимирская область (2019) | Фото: НАК

Под Симферополем ликвидировали вооруженного боевика

Вооруженный боевик ликвидирован под Симферополем.

По данным силовиков, он оказал сопротивление правоохранителям. Ранее боевик был объявлен в розыск, так как являлся участником международных террористических организаций.

Во время операции по его ликвидации, злоумышленник открыл стрельбу по сотрудникам ФСБ, оказав вооруженное сопротивление. Его пришлось ликвидировать.

Оперативно-боевое мероприятие проводилось при силовой поддержке спецподразделений ФСБ и Росгвардии, сообщает "Интерфакс".

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Под Симферополем ликвидировали вооруженного боевика

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Теги: Симферополь, боевик



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