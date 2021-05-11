Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил ограничить анонимность в интернете

Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что для предотвращения трагедий, аналогичных произошедшей сегодня в Казани, нужно ограничить анонимность в интернете. Об этом он написал в сообщении своего канала в Telegram

По его словам, очевидно, что требуются дополнительные решения. "Во-первых, связанные с оборотом оружия. На следующей неделе Госдума планирует рассмотреть в первом чтении законопроект, ужесточающий практику выдачи лицензий на приобретение оружия. Это одна из оперативно подготовленных законодательных инициатив.

Во-вторых, правильно будет разработать порядок, который не позволит взять в руки оружие и тем более зарегистрировать его человеку с неустойчивой психикой. В этой связи должны обратить внимание на систему выдачи справок, необходимых для получения лицензий на оружие, рассмотреть возможность ужесточения персональной ответственности за фиктивные справки", - перечислил спикер парламента.

"Звучат предложения уйти от анонимности в интернете, что позволит, считают сторонники этой идеи, в разы снизить объем контента, пропагандирующего насилие, героизирующего экстремизм. Необходимо обсуждать", - подчеркнул он.

Важно сделать все для повышения роли семьи, ее укрепления, а также поддержки организации досуга детей и подростков, вовлечения их в занятия спортом, считает Володин.

Напомним, сегодня утром молодой человек открыл стрельбу в гимназии, затем в учебном заведении произошел взрыв. Изначально сообщалось, что он действовал не один, однако позже в МВД заявили, что сообщников у стрелка не было. В Казани введен режим контртеррористической операции. По последним данным, в больницах находятся 18 детей и трое взрослых, многие - в крайне тяжелом состоянии. Восемь человек погибли.

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