12 Мая 2021
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Происшествия Свердловская область
(2021) | Фото: vk.com/incekb, Инцидент Екатеринбург

Водители, устроившие ДТП с пешеходами в центре Екатеринбурга, были трезвы

Водители обоих автомобилей, столкнувшихся сегодня вечером в центре Екатеринбурга, были трезвы, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области

По данным надзорного ведомства, на пересечении улицы Мамина-Сибиряка и проспекта Ленина произошло столкновение автомобилей "Сеат Леон" и "Тойота Камри", в результате чего один из автомобилей отбросило на остановку "Оперный театр", на которой находились люди.

Предварительной причиной ДТП стало нарушение Правил дорожного движения одним из водителей, который выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора.

(2021)|Фото: vk.com/incekb, Инцидент Екатеринбург

По предварительным данным, которые подлежат уточнению, пострадали 7 человек, в том числе двое детей-братьев, 7 и 10 лет, которые доставлены в учреждения здравоохранения. Точное количество пострадавших уточняется.

По имеющейся информации, водители автомобилей на момент ДТП были трезвы.

(2021)|Фото: vk.com/te_ekb, Типичный Екатеринбург, Дмитрий Грязнов

По данному факту органами полиции организовано проведение административного расследования, ход которого взят органами прокуратуры на контроль.

По результатам определения степени тяжести вреда здоровью потерпевших прокуратура проконтролирует принятие законного процессуального решения в отношении виновника ДТП.

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Водители, устроившие ДТП с пешеходами в центре Екатеринбурга, были трезвы

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Ранее 11.05.2021 19:45 Мск В центре Екатеринбурга автомобиль влетел в толпу пешеходов

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