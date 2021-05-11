В Челябинске ребенок госпитализирован после выстрела в голову

В Челябинске ребенок госпитализирован после выстрела в голову.

В полицию о происшествии сообщили медики. Ребенка госпитализировали с ранением головы из квартиры одного из домов на северо-западе.

В горздраве рассказали, что ребенка привезли накануне вечером в сознании.

Интерфакс со ссылкой на информированный источник сообщает, что ребенок - второклассник сельской школы, гостил в Челябинске. По этим данным, травматический пистолет хозяев оказался доступен детям. Как именно произошло ранение, сейчас выясняется. Скорее всего, баловались с оружием. У ребенка тяжелая травма глаза и перелом основания свода черепа.

В областном управлении СКР добавили другую версию - мальчик с 9-летним сверстником при прогулке в парке нашли травматический пистолет, после чего один из них причинил другому травму головы.