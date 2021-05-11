Напавший на школу в Казани подорвал взрывчатку

11 Мая 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

О чем сказал Путин на параде

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Приволжский ФО
Стрельба в гимназии на улице Файзи в Казани (2021) | Фото: t.me/bazabazon

Напавший на школу в Казани подорвал взрывчатку

При нападении на школу в Казани было подорвано самодельное взрывное устройство. Оно было заложено в раздевалке и сработало, когда там, к счастью, никого не было. Об этом рассказала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова после осмотра школы, где произошла трагедия.

"Было заложено устройство нападавшим, оно подорвано", - сказала Кузнецова. "Осмотрев все по маршруту этого - я человеком его не назову, кто стрелял по нашим детям, - мы видим, что трагедии могло был быть гораздо больше. И взрывная волна, которая охватила раздевалку и еще некоторые помещения, где могли бы находиться дети в этот момент", - добавила она.

Кузнецова подчеркнула, что в связи с последними событиями надо не только ужесточить требования к обеспечению безопасности в школах, но и сохранять их на этом уровне постоянно, передает ТАСС. "Мы сегодня подняли данные по охране школ Татарстана и сейчас поговорили с уполномоченными ведомствами - 1 400 школ и 1 800 зданий, в каждом из них должна быть охрана. Это первая мера, которая должна быть однозначно, без обсуждений принята. Мы выявили, что 1 600 зданий, к сожалению, охраной обеспечено вместо 1 800", - сказал она, отметив, что выясняются причины сложившейся ситуации.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Напавший на школу в Казани подорвал взрывчатку

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги:



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 11.05.2021 19:45 Мск Решение об эвакуации наиболее пострадавших в школьной бойне примут утром. Борт подготовлен
Ранее 11.05.2021 16:15 Мск Губернатор Ямала выразил соболезнования в связи с трагедией в казанской школе

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети