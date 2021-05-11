Напавший на школу в Казани подорвал взрывчатку

При нападении на школу в Казани было подорвано самодельное взрывное устройство. Оно было заложено в раздевалке и сработало, когда там, к счастью, никого не было. Об этом рассказала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова после осмотра школы, где произошла трагедия.

"Было заложено устройство нападавшим, оно подорвано", - сказала Кузнецова. "Осмотрев все по маршруту этого - я человеком его не назову, кто стрелял по нашим детям, - мы видим, что трагедии могло был быть гораздо больше. И взрывная волна, которая охватила раздевалку и еще некоторые помещения, где могли бы находиться дети в этот момент", - добавила она.

Кузнецова подчеркнула, что в связи с последними событиями надо не только ужесточить требования к обеспечению безопасности в школах, но и сохранять их на этом уровне постоянно, передает ТАСС. "Мы сегодня подняли данные по охране школ Татарстана и сейчас поговорили с уполномоченными ведомствами - 1 400 школ и 1 800 зданий, в каждом из них должна быть охрана. Это первая мера, которая должна быть однозначно, без обсуждений принята. Мы выявили, что 1 600 зданий, к сожалению, охраной обеспечено вместо 1 800", - сказал она, отметив, что выясняются причины сложившейся ситуации.