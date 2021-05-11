11 Мая 2021
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Происшествия Приволжский ФО Москва
санавиация мчс, пострадавший (2014) | Фото: 66.mchs.gov.ru

Решение об эвакуации наиболее пострадавших в школьной бойне примут утром. Борт подготовлен

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что при необходимости из Казани можно эвакуировать пострадавших в школьной бойне, которым нужна высокотехнологичная медицинская помощь. Для этой цели подготовлен специальный борт.

По сообщению РИА Новости, министр отметил, что экстренной необходимости перевозить кого-то из пострадавших в Москву нет - помощь оказывается на месте в полном объеме. Однако на всякий случай подготовлен борт, который сможет вывезти до 20 пострадавших.

По его словам, решение может быть принято к утру по итогу наблюдения за динамикой состояния пострадавших.

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Решение об эвакуации наиболее пострадавших в школьной бойне примут утром. Борт подготовлен

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Ранее 11.05.2021 20:18 Мск Напавший на школу в Казани подорвал взрывчатку

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