11 Мая 2021
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Экономика Тюменская область
виноградники, Италия (2015) | Фото: Накануне.RU

Пумпянские вложили в виноградники во Франции €12 миллионов

Семья Пумпянских вложила в виноградники во Франции €12 миллионов, сообщает Коммерсант-Урал со ссылкой на Forbes. Владелец группы "Синара", ТМК и ЧТПЗ Дмитрий Пумпянский и его сын Александр Пумпянский купили виноградники площадью 32 га на средиземноморском побережье Франции в 2008 году и с тех пор вложили в проект €12 млн.

"Нанятый Пумпянскими энолог Бенуа Понтенье сократил площади виноградников до 19 га, перевел сбор винограда на ручной и запретил использование гербицидов и пестицидов. В 2015 году Пумпянские построили на винодельне новые цеха, и этикетки вин стали маркироваться знаком "био", — сообщает издание.

Семья хотела увеличить площадь виноградников за счет покупки участка в соседнем поместье, но пока договорилась лишь о его аренде.

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Пумпянские вложили в виноградники во Франции €12 миллионов

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Теги: дмитрий пумпянский, виноградники, франция



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