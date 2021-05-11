Пумпянские вложили в виноградники во Франции €12 миллионов

Семья Пумпянских вложила в виноградники во Франции €12 миллионов, сообщает Коммерсант-Урал со ссылкой на Forbes. Владелец группы "Синара", ТМК и ЧТПЗ Дмитрий Пумпянский и его сын Александр Пумпянский купили виноградники площадью 32 га на средиземноморском побережье Франции в 2008 году и с тех пор вложили в проект €12 млн.

"Нанятый Пумпянскими энолог Бенуа Понтенье сократил площади виноградников до 19 га, перевел сбор винограда на ручной и запретил использование гербицидов и пестицидов. В 2015 году Пумпянские построили на винодельне новые цеха, и этикетки вин стали маркироваться знаком "био", — сообщает издание.

Семья хотела увеличить площадь виноградников за счет покупки участка в соседнем поместье, но пока договорилась лишь о его аренде.