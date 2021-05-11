В Зауралье пять человек погибли в ДТП, еще пятеро госпитализированы: тюменский автобус столкнулся с легковушкой

В ДТП на трассе Екатеринбург - Шадринск - Курган погибли пять человек, сообщает Telegram-канал пресс-службы правительства Зауралья. По данным этого канала, на трассе столкнулись микроавтобус с тюменскими номерами и автомобиль Audi Q7 с курганскими номерами

Из восьми человек, ехавших в микроавтобусе, четверо, включая ребенка, погибли на месте, также скончался водитель Audi. Еще четыре пассажира микроавтобуса и пассажирка легкового автомобиля госпитализированы, в том числе один человек в тяжелом состоянии, остальные в состоянии средней тяжести.

По предварительным данным, причиной ДТП стал выезд автомобиля Audi Q7 на встречную полосу, где произошло столкновение с микроавтобусом.