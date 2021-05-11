Монахинь Среднеуральского женского монастыря не пустили отстаивать свои жилищные права в суде

Верхнепышминский городской суд не допустил монахинь Среднеуральского женского монастыря до участия в процессе об их выселении из обители. Об этом сообщает telegram-канал "Защита Отца Сергия".

Согласно заявлению адвокатов Романова, по решению суда, жилищные права монахинь не были нарушены и, на данный момент, представители монастыря полностью исключены из участия во всех судебных спорах.

Со стороны прокуратуры прозвучали следующие основания для иска: здания монастыря не введены в эксплуатацию; на территории находится кладбище; найдены нарушения в работе монастырской кухни.

"Напоминаем, что в соответствии с законом о введении части первой Гражданского кодекса РФ, эксплуатировать религиозные помещения можно, даже если они не введены в эксплуатацию. Вынуждены констатировать факт, что изгнанных насельников Среднеуральского женского монастыря лишают права на судебную защиту", - сообщили адвокаты Романова.

Помимо этого, прокуратура настояла на полном прекращении эксплуатации кладбища Среднеуральского женского монастыря до того, как суд определит собственника зданий, сообщает telegram-канал "Упорный край".

Напомним, что кладбище также входит в перечень объектов недвижимости монастыря, на запрете эксплуатации которых настаивал прокурор Верхней Пышмы.

Следующее заседание суда по делу запланировано на 7 июня без участия представителей Монастыря и монахинь.