В Тюменской области объявили аукцион на поставку вертолетов для тушения пожаров

Управление государственных закупок Тюменской области разместило на сайте госзакупок электронный аукцион на оказание услуг по предоставлению вертолетов МИ-8Т с экипажами, передает корреспондент Накануне.RU.

Экипаж вертолетов займется тушением лесных пожаров тушения лесных пожаров в Тобольском, Уватском и Вагайском районах региона. Вертолеты должны быть оборудованы спусковым устройством СУ-Р, водосливами ВСУ-5А.

Начальная цена контракта составляет 7,47 млн руб. Заявки принимаются до 14 мая, аукцион пройдет 18 мая.

Действие контракта планируется по 30 июня включительно.

Напомним, что с сегодняшнего дня в лесах региона введен режим ЧС. Посещение лесов оказалось под строжайшим запретом. Исключение сделано только для тех, кто участвует в тушении природных пожаров.

Организациям и структурам, ответственным за защиту населения от ЧС, поручено контролировать соблюдение запрета на посещение леса, а также организовать патрулирование населенных пунктов, прилегающих к ним территорий и лесов, обустроить противопожарные разрывы и минерализованные полосы вокруг поселений, территорий садов и огородов, организаций отдыха детей и их оздоровления.

Кроме того, ответственным службам необходимо позаботиться о возможной эвакуации населения: ознакомиться с планами эвакуации, проверить пункты временного размещения, создать резерв транспорта для эвакуации и организовать мероприятия по жизнеобеспечению населения, если эвакуация все же понадобится.

На сегодняшний день на тушении лесных и ландшафтных пожаров задействовано 1002 человека, 228 единиц техники. В том числе, из соседних регионов. Привлечены сотрудники парашютно-десантной службы Югры, Свердловской области, аварийно-спасательной службы Ямала и ФГУ "Авиалесоохрана".