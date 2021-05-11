Жириновский о предложении Миронова вернуть смертную казнь: "Это ничего не даст"

Глава ЛДПР Владимир Жириновский выступил против инициативы своего коллеги, лидера "Справедливой России" Сергея Миронова снять мораторий на смертную казнь для убийц детей.

"Одна из фракций Госдумы заявила о необходимости восстановления смертной казни за стрельбу в школе. Это ничего не даст. На теракты, массовые расстрелы и так идут смертники. Они чаще всего сами в итоге оканчивают жизнь самоубийством или готовы погибнуть в процессе. Так что такие предложения – это детский лепет, и пока он раздается из уст депутатов больших успехов мы не достигнем", - написал Жириновский в своем Telegram-канале.

Обсуждение темы началось после сегодняшнего нападения 19-летнего студента на школу в Казани. Погибли девять человек, в том числе семеро детей, ранены 20 человек.