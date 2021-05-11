На Южном Урале экс-чиновника подозревают в превышении полномочий при покупке квартир для сирот

Экс-руководителя управления имущественных и земельных отношений администрации Кунашакского района подозревают в превышении должностных полномочий, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Следствие считает, что в 2014 г. он без проведения экспертизы и конкурсных процедур приобрел у предпринимателя восемь помещений в селе Кунашак для предоставления гражданам из числа детей-сирот. На покупку квартир были направлены бюджетные средства в размере более 7 млн руб.

Однако квартиры не соответствуют предъявляемым санитарно-эпидемиологическим требованиям и строительным нормам. В них нет вентиляции, а конструкции стен, полов, инженерных сетей и канализации не соответствуют нормативным требованиям.