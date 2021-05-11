11 Мая 2021
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Политика Украина
Виктор Медведчук (2017) | Фото:

Депутата Верховной Рады Украины Медведчука подозревают в госизмене

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила о подписании "подозрения в госизмене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму" депутатам Верховной Рады Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

"Считаю, что следствие и прокуроры сегодня получили достаточно оснований для изменения их статуса из свидетелей на подозреваемых. Итак, народные депутаты подозреваются в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в украинском Крыму", - написала Венедиктова в Facebook.

Ранее СМИ сообщили об обысках у Медведчука дома в Киеве.

"Выводы: Считать Крым частью другого государства - нельзя. Способствовать и непосредственно участвовать в передаче ценных документов, касающихся украинских недр, денежный эквивалент ресурсов которых составляет 38 млрд грн - нельзя. Становиться правопреемником Украинской собственности, что по праву принадлежит гражданам Украины - нельзя. Раскрывать сведения, содержащие гостайну – нельзя", - добавила генпрокурор.

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Депутата Верховной Рады Украины Медведчука подозревают в госизмене

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Теги: виктор медведчук, верховная рада, госизмена



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