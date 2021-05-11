Губернатор Ямала выразил соболезнования в связи с трагедией в казанской школе

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов выразил соболезнования в связи с трагедией в казанской школе, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Страшная трагедия в школе №175 в Казани. Никакими словами не выразить боль от невосполнимой потери, она сегодня – в сердце каждого из нас. От себя лично и от всех жителей нашего региона выражаю глубокие соболезнования семьям погибших. Скорбим вместе с вами", - написал Артюхов в своём Instagram.

Напомним, 12 мая объявлено в Татарстане днем траура. Местные власти и Национальный антитеррористический комитет заявили о гибели семи детей. Добавим также, что в Казани введён режим контртеррористической операции. Президент РФ Владимир Путин также выразил соболезнования семьям погибших при стрельбе в казанской гимназии.