Спецборт МЧС эвакуирует пострадавших при стрельбе в Казани

Медицинский самолет Ил-76 МЧС России прибыл в аэропорт Казани для эвакуации пострадавших при стрельбе в школе, передает РИА Новости.

Медицинские модули предназначены для перевозки раненых и пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций, а также для интенсивной терапии и искусственной вентиляции легких.

Как сообщалось, в больницах находятся 18 детей и трое взрослых, многие - в крайне тяжелом состоянии. Число погибших при стрельбе в школе в Казани увеличилось до девяти. Об этом сообщил глава Татарстана Рустам Минниханов.