Свердловские власти с тревогой ждут "последствий" майских по заболеваемости ковидом

Власти Свердловской области рассчитывают, что прошедшие майские праздники не вызовут подъема заболеваемости коронавирусом. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом на сегодняшнем брифинге заявил вице-губернатор Павел Креков.

Напомним, сегодня на Среднем Урале во второй раз за долгое время было выявлено меньше 100 заболевших ковидом за сутки.

"Это тенденция. Сейчас мы объективно находимся в стадии снижения. Конечно, мы будем с тревогой ожидать, каким образом скажутся дни, связанные с майскими праздниками. Особого рвения у граждан к соблюдению санитарно-гигиенических норм на улице я не очень замечал. А может, мне не повезло, но тем не менее. Есть ряд объективных моментов, которые сегодняшнюю ситуацию делают благоприятной при любых раскладах", - сообщил Креков.

По его словам, в регионе растет количество вакцинированных - на этой неделе их количество превысит 500 тысяч человек.

"По последним сведениям, примерно 40% жителей области имеют антитела. Понятно, что антитела имеют возможность пропасть через какое-то время, но выборочные исследования дают такую цифру", - уточнил вице-губернатор, отметив, что нужно стремиться к цифре в 60%.

Он добавил, что сейчас Свердловская область "в позитивном тренде".

"Будем надеяться, что майские праздники нам не дадут серьезного подъема заболеваемости", - заключил Павел Креков и призвал жителей региона беречь свое здоровье, соблюдать дистанцию и масочный режим.

Как сообщало Накануне.RU, за последние пять дней на Средний Урал поступило 28,9 тыс. доз вакцины от коронавируса "Спутник V". В скором времени ожидаются и новые поставки.