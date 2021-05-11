11 Мая 2021
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Омбудсмен Москалькова предложила повысить возраст владения оружием до 21 года

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила повысить минимальный возраст владения оружием в стране до 21 года. Исключение она предлагает сделать для отслуживших в армии.

Сейчас разрешение на ношение оружия можно получить с 18 лет. Этим правом и воспользовался в марте-апреле текущего года Ильназ Галявиев, оформивший разрешение, а затем расстрелявший школьников и сотрудников гимназии №175 в Казани. Молодому человеку 19 лет.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин сегодня поручил глава Росгвардии Виктору Золотову разработать меры, ужесточающие гражданский оборот оружия.

Правда, СМИ уже нашли абсолютно аналогичные поручения президента, датированные 2018 годом, когда шутинг в керченском колледже устроил такой же молодой человек. Никаких ужесточений за прошедшие три года не последовало.

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Омбудсмен Москалькова предложила повысить возраст владения оружием до 21 года

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Теги: татьяна москалькова, право на ношение оружия, омбудсмен



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