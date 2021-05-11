Суд в Челябинске оставил в силе решение УФАС по делу о "мусорном сговоре"

Арбитражный суд Челябинской области подтвердил правомерность решения УФАС по делу об антиконкурентном соглашении на рынке перевозки ТКО, сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа.

Напомним, в октябре 2019 года УФАС признало антиконкурентное соглашение между областным правительством, минэкологии, администрацией города, ООО "Полигон ТБО", МУП "ГорЭкоЦентр" и ООО "ЦКС" при ликвидации мусорного коллапса.

В сентябре 2018 года после закрытия городской свалки в Челябинске часть подрядчиков заявили, что тариф на вывоз очень низкий, и отказались возить отходы на загородные полигоны. В городе был экстренно введен режим повышенной опасности в связи с ситуацией по скоплению мусора во дворах домов. В результате власти предоставили субсидии ООО "Полигон ТБО" в размере более 32 млн руб.

В антимонопольном органе установили, что основания для предоставления ООО "Полигон ТБО" бюджетных средств отсутствовали, поскольку у компании не имелось выпадающих доходов при захоронении ТКО.

За нарушение антимонопольного законодательства должностные лица органов власти и органа местного самоуправления, а также юридические лица привлечены к административной ответственности.