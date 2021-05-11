11 Мая 2021
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Стрельба в гимназии на улице Файзи в Казани (2021) | Фото: Егор Алеев/ТАСС

Генерал Михайлов: Проблема в разрешениях на оружие или в обществе?

Расстрел в казанской гимназии № 175 стал, к сожалению, очередным трагическим происшествием из этой серии, с жертвами и множеством раненых и пострадавших. 11 мая президент страны выразил соболезнование всем родственникам погибших детей и поручил посмотреть (а возможно, и пересмотреть?) всю систему лицензирования на получение огнестрельного оружия в стране.

Накануне.RU поговорило о ситуации с Александром Михайловым, генерал-майоров в отставке КГБ, который обратил наше внимание на несколько существенных моментов.

Александр Георгиевич, на ваш взгляд, что-то необходимо менять в системе выдачи разрешений на получение оружия гражданами? И сразу тогда – это нормально, когда человек, даже не служивший в армии, получается спокойно может получить разрешение на довольно-таки серьезное оружие?

Александр Михайлов(2019)|Фото: oficery.ru– Подождите, давайте все разделим на несколько этапов. Если он прошел всех врачей и психиатров и они ничего не выявили, то какое право ему имеют отказать в разрешении на оружие? При чем здесь служба в армии, у нас что, в армии периодически сослуживцы не расстреливают друг друга? Я к тому сейчас, что вопросы это очень сложные и пытаться их решить с наскока – занятие непродуктивное. Даже не сомневаюсь, что сейчас начнется – а надо это запретить, то ужесточить, там еще довернуть и т.д. Надеюсь, вы понимаете, что я противник этого, это, повторяю, бессмысленная трата времени.

Проблема ведь не в существующей системе разрешений и лицензирования, там как раз все четко и строго прописано. Проблема, на мой взгляд, в обществе и в отношениях, которые складываются в нашем социуме. Ну, нет у нас гражданского общества, не было и нет! Сейчас скорее всего все будут говорить, что был, мол, тихий спокойный парень, ничем не выделялся, и тут раз – и расстрел! А я думаю, что были симптомы и кто-то из его близких или друзей могли видеть, но никто ничего не сделал. Вот и результат…

Так вы настаиваете, что ничего менять в разрешительной практике не нужно?

– Прямо сейчас пороть горячку точно не надо. Как раз-таки люди, легально приобретающие оружие, как правило законопослушны. Зато есть огромный рынок нелегального оружия, больше 26 разного рода групп и торговцев нелегальными стволами было за последние месяцы ФСБ "накрыто". Как с этим быть? Есть проблемы в обеспечении школ или прочих образовательных учреждений с безопасностью, этим должны заниматься местные власти. Вот они и занимаются – в рамках 44-го ФЗ проводят тендеры и выбирают наиболее привлекательную цену, заключают договор с каким-то ЧОПом. Мы с вами понимаем, что зарплата у такого сотрудника ЧОП на этой должности не будет выше 20-30 тысяч рублей. Кого и как вы наймете на такие деньги, вы понимаете, что охранником кто угодно может оказаться?!

Уже звучат идеи и предложения отказаться от услуг ЧОПов и передать все в Росгвардию, как вы смотрите на это? Это вообще на практике можно осуществить?

– Думаю, что нельзя, сами должны понимать.

Под каждый куст милиционера, точнее росгвардейца, не посадишь?

– Конечно, просто людей не хватит! А потом вы не забывайте, что самый сложный и опасный преступник – это психопат-одиночка. Что у него на уме, никто никогда не скажет. Что можно в такой ситуации сделать? Я напомню лишь некоторые происшествия последних лет из этой серии, которые совершали подростки. Это стрельба в московской школе № 263 в феврале 2014 года, когда 15-летний подросток украл из сейфа отца полуавтоматический "Браунинг" и насмерть застрелил двух человек и серьезно ранил одного. Учился он в этой школе практически на отлично, с оружием его учил обращаться отец, никаких экстремистских идей не высказывал, с учителями и сверстниками не конфликтовал. Как с этим бороться?

Был резонансный расстрел в Керчи…

– Да, октябрь 2018 года, но тут другая ситуация. В Керченском политехническом колледже преступник, как и ранее в школе, испытывал явные проблемы с общением. Результат – абсолютно легально полученное помповая винтовка, плюс бутылка с зажигательной смесью, итог – 21 труп, включая самого убийцу, более 60 пострадавших. Теперь вот Казань, где только предстоит детально разбираться.

Я вас правильно понимаю, что по сути против такого нет какого-то противодействия, механизма что ли?

– К сожалению, это случается и будет, видимо, происходить время от времени. Я выше говорил о состоянии умов в обществе, о готовности людей сотрудничать с правоохранительными органами. Поэтому и опасаюсь, что сейчас начнется опять очередная кампания, будут какие-то поручения в адрес Росгвардии и лично главы ведомства Виктора Золотова. На что-нибудь это повлияет? Многим у нас, как обычно, процесс интересен, а не результат, сегодня все, кому не лень, начинают предлагать свои рецепты и планы "спасения", толку, правда, от этого…

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Генерал Михайлов: Проблема в разрешениях на оружие или в обществе?

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Теги: Расстрел в казанской гимназии, Александр Михайлов, поручение президента, охрана в ЧОПах



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