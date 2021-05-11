Кадыров назвал напавшего на школу в Казани "террористом" и "больным животным"

Глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал поручение Путина главе Росгвардии, касающееся ужесточения гражданского оборота оружия. Такое распоряжение Виктору Золотову президент России дал после атаки на казанскую гимназию №175, унесшей жизни девяти человек.

"Я уже неоднократно говорил, что у террористов, направляющих оружие на женщин и детей, нет ни нации, ни религии, ни чести. Это больные животные, которыми движет только желание убивать слабых и беззащитных людей. Уверен, что правоохранительные органы проведут тщательное расследование всех обстоятельств произошедшего", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Кадыров выразил соболезнования родным и близким погибших, а также президенту Татарстана Рустаму Минниханову.

"Мы вместе со всей страной глубоко осуждаем это ужасное и вопиющее преступление. Надеюсь, что суд вынесет самое суровое наказание для преступника по всей строгости закона!" – написал глава Чечни.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что напавший на школу 19-летний студент не состоял в так называемых "группах смерти" или экстремистских сообществах в соцсетях. В правоохранительных органах заявили, что у Галявиева не было сообщников.