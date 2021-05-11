В Югре на заседании "антиковидного" оперштаба почтили память погибших школьников в Казани

В Югре заседание регионального оперштаба по противодействию коронавирусу началось с минуты молчания в память о погибших во время стрельбы в казанской гимназии №175, передает корреспондент Накануне.RU.

Глава региона Наталья Комарова выразила соболезнования в связи с трагедией и дала поручение всем руководителям образовательных организаций "мобилизовать все свои решения, направленные на обеспечение безопасности, как самое главное, что необходимо сделать. В том числе, в связи с тем, что после праздничных и нерабочих дней дети и взрослые возвращаются в образовательные организации".

Также мэр Нижневартовска Василий Тихонов сообщил, что силовики проведут инструктажи в школах города, а департамент образования проверит соблюдение пропускного режима.

До сих пор поступают разные данные о количестве погибших и пострадавших в результате атаки 19-летнего юноши на школу. Так, глава Татарстана Рустам Минниханов сообщил о девяти погибших (большая их часть – дети). В СМИ звучала информация о 10 - 11 погибших.

Также сообщается о 20 раненых, некоторые из них находятся в крайне тяжелом состоянии, за их жизни борются врачи.