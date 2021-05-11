Число жертв стрельбы в школе в Казани достигло девяти

Число погибших при стрельбе в школе в Казани увеличилось до девяти. Об этом сообщил глава Татарстана Рустам Минниханов.

"Мы потеряли семь детей - четыре мальчика и три девочки. Также потеряли одного учителя. И мы потеряли еще одну женщину-работника", - приводит его слова "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что погибли восемь человек. Напомним, сегодня утром молодой человек открыл стрельбу в гимназии, затем в учебном заведении произошел взрыв. Изначально сообщалось, что он действовал не один, однако позже в МВД заявили, что сообщников у стрелка не было. В Казани введен режим контртеррористической операции. По последним данным, в больницах находятся 18 детей и трое взрослых, многие - в крайне тяжелом состоянии.