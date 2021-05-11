В Югре изменились правила работы заведений общепита

В Югре снимают "коронавирусные" ограничения на работу общепита, сообщили Накануне.RU в оперштабе.

"С 17 мая при выполнении условий, о которых говорилось раньше (в соответствии с протоколом), а также при не ухудшении эпидемиологической ситуации в округе ограничения деятельности организаций общепита снимаются", - сказала во время заседания оперштаба губернатор Наталья Комарова.

В Югру поступило более 107 тыс. доз вакцины "Спутник V" за последние 10 дней. Вакцина доставлена во все 34 медицинские организации, проводящие вакцинацию. Работают 97 стационарных прививочных кабинетов и 37 мобильных прививочных бригад. Вакцина есть во всех больницах.

"В "ковидных" стационарах округа продолжают лечение более 400 пациентов, 52 из них – в тяжёлом состоянии в реанимации. Среди них нет тех, кто защитил себя прививкой", - рассказал ранее в своём Instagram глава департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский.