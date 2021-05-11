11 Мая 2021
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Патриарх Кирилл выразил соболезнования родным погибших в казанской школе

Глава Русской православной церкви Патриарх Кирилл выразил соболезнования семьям и близким погибших во время атаки на казанскую гимназию №175.

"С глубокой скорбью воспринял известие о злодеянии, совершенном в гимназии № 175 г. Казани, в результате которого погибли и получили ранения дети и сотрудники этого учебного заведения. Примите мои искренние соболезнования. Трудно найти слова, чтобы выразить ту пронзительную боль утраты, которую испытывают родители, потерявшие своих детей, и те чувства, которые переполняют сердца миллионов людей, потрясенных произошедшей трагедией", - говорится в обращении Патриарха.

Он пообещал молиться "о даровании мужества, силы духа и утешения семьям погибших и о скорейшем исцелении раненых".      

До сих пор поступают разные данные о количестве погибших и пострадавших в результате атаки 19-летнего юноши на школу. Так, глава Татарстана Рустам Минниханов сообщил о девяти погибших (большая их часть – дети). Также сообщается о 20 раненых, некоторые из них находятся в крайне тяжелом состоянии, за их жизни борются врачи.

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Патриарх Кирилл выразил соболезнования родным погибших в казанской школе

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Теги: патриарх кирилл, соболезнования, атака на школу



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