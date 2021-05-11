ХК "Автомобилист" сохранил своего воспитанника Щемерова, повторив предложение "Сибири"

Воспитанник екатеринбургского хоккея Александр Щемеров продолжит выступать в "Автомобилисте".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральского клуба, "Автомобилист" повторил предложение новосибирской "Сибири" по Щемерову на рынке ограниченно свободных агентов. В результате 23-летний защитник останется на одностороннем контракте в Екатеринбурге еще на два года.

Большую часть прошлого сезона Александр отыграл в "Горняке", где набрал 23 (9+14) очка в 45 матчах. А финальный отрезок сезона, включая матчи Кубка Гагарина, провел уже в статусе основного защитника в главной команде "Автомобилиста".

В пяти матчах плей-офф прошлого сезона Щемеров набрал два очка при показателе полезности +3. А общая статистика его выступлений в КХЛ составляет 113 игр и 11 (3+8) очков.

Напомним, недавно другой воспитанник "Автомобилиста" Анатолий Голышев покинул команду, чтобы продолжить карьеру в Северной Америке.