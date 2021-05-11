11 Мая 2021
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Спорт Свердловская область
Александр Щемеров (2021) | Фото: khl.ru

ХК "Автомобилист" сохранил своего воспитанника Щемерова, повторив предложение "Сибири"

Воспитанник екатеринбургского хоккея Александр Щемеров продолжит выступать в "Автомобилисте".
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральского клуба, "Автомобилист" повторил предложение новосибирской "Сибири" по Щемерову на рынке ограниченно свободных агентов. В результате 23-летний защитник останется на одностороннем контракте в Екатеринбурге еще на два года.

Большую часть прошлого сезона Александр отыграл в "Горняке", где набрал 23 (9+14) очка в 45 матчах. А финальный отрезок сезона, включая матчи Кубка Гагарина, провел уже в статусе основного защитника в главной команде "Автомобилиста".

В пяти матчах плей-офф прошлого сезона Щемеров набрал два очка при показателе полезности +3. А общая статистика его выступлений в КХЛ составляет 113 игр и 11 (3+8) очков.

Напомним, недавно другой воспитанник "Автомобилиста" Анатолий Голышев покинул команду, чтобы продолжить карьеру в Северной Америке.

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ХК "Автомобилист" сохранил своего воспитанника Щемерова, повторив предложение "Сибири"

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Теги: Автомобилист, Щемеров, защитник, контракт



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