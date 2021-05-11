Депутат Госдумы предложил отслеживать потенциальных террористов через подозрительные поисковые запросы

Депутат Госдумы от "Единой России", член комитета по информационной политике Антон Горелкин предложил создать систему на основе искусственного интеллекта, которая на основе поисковых запросов пользователей будет делать предположения о замышляемых терактах. В дальнейшем эти данные могут передаваться спецслужбам, считает парламентарий.

"Сегодняшняя трагедия в Казани связана с интернетом. Отрицать это невозможно. Сам напавший заявил, что нашел рецепты взрывчатки в интернете, если верить сообщениям в СМИ и тг-каналах. Перед нападением казанский убийца разместил пост о своих намерениях в телеграме. Так делали большинство из масс-шутеров последних лет — предупреждали о своих намерениях в сети. В связи с этим мне важно понять следующее. Вот стоит мне в поиске или даже в частной переписке по мессенджеру, в электронной почте, в соцсети упомянуть какой-то товар или услугу, на меня тут же начинают валиться рекламные баннеры и ссылки на эту тему. То есть, коммерческие ИИ очень точно и оперативно отслеживают мои интересы и намерения", - пишет Горелкин в своем Telegram-канале.

"Очевидно, что необходимо создать систему, которая точно так же будет отслеживать преступные намерения и реагировать на фразы-триггеры в каналах, соцсетях, на сайтах. А потом с этой, уже отфильтрованной из сети информацией, смогут оперативно работать правоохранители и спецслужбы. На мой взгляд, это вполне рабочая схема, которая позволила бы реально предупреждать такие трагедии. Будет эта система разработана в каком-то государственном НИИ или частной компанией по заказу государства, не столь важно. Я считаю, что эта работа должна быть проделана обязательно", - добавляет депутат.

Напомним, в результате сегодняшней атаки на школу в Казани погибли восемь человек (по официальным данным), 21 человек ранен, многие находятся в крайне тяжелом состоянии.