Жителя Челябинска, устроившего погром в регистратуре поликлиники, приговорили к исправительным работам

Жителя Челябинска приговорили к десяти месяцам исправительных работ за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности сотруднице поликлиники, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

В августе прошлого года в поликлинике у подсудимого произошел конфликт с сотрудницей регистратуры при получении талона. Мужчина ударил по защитному экрану, который разбился, причинив осколками резаную рану лица женщине.

Мужчина вину признал, частично возместил материальный ущерб потерпевшей, затраченный на приобретение лекарственных препаратов.

По решению суда он должен выплатить потерпевшей в счет возмещения морального вреда 40 тыс. руб.