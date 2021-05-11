"Я всегда всех ненавидел": появилось видео допроса открывшего стрельбу в Казани

11 Мая 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

О чем сказал Путин на параде

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Приволжский ФО В России
Стрельба в гимназии на улице Файзи в Казани (2021) | Фото: t.me/mash_iptash

"Я всегда всех ненавидел": появилось видео допроса открывшего стрельбу в Казани

В Сети появилось видео допроса 19-летнего Ильназа Галявиева, который открыл стрельбу в школе в Казани.

"Я осознал, что я Бог. Просто осознал я это не сразу, месяца два назад, - говорит он. - А летом у меня начал пробуждаться монстр, конкретно. Я всех начал ненавидеть. Я всегда всех ненавидел и начал еще больше ненавидеть".

По словам Галявиева, от родителей он отрекся, однако именно матери он сообщил о том, что якобы является богом.

"Я впервые сказал это своей маме, у меня мамы нет, я ее на "вы" просто называю. Она мне не мать. У меня нет родителей, я вас всех ненавижу, - заявил он. - У меня нет матери, я от всех отказался. Женщина, которая меня родила, это не мать. Нет ни мамы, ни папы, я их так никогда не называл".

Напомним, сегодня утром молодой человек открыл стрельбу в гимназии, затем в учебном заведении произошел взрыв. Изначально сообщалось, что он действовал не один, однако позже в МВД заявили, что сообщников у стрелка не было. В Казани введен режим контртеррористической операции. По последним данным, в больницах находятся 18 детей и трое взрослых, многие - в крайне тяжелом состоянии. Восемь человек погибли.

"Известия" пишут, что 4 мая Галявиев создал приватный Telegram-канал, у которого не было подписчиков, где 11 мая в 8.57 выложил свое фото в маске и сообщил о намерении "убить много людей".

Юноша учился на четвертом курсе колледжа ТИСБИ (Татарский институт содействия бизнеса), но был отчислен в апреле.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"Я всегда всех ненавидел": появилось видео допроса открывшего стрельбу в Казани

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: казань, гимназия, стрельба



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 11.05.2021 16:11 Мск Спецборт МЧС эвакуирует пострадавших при стрельбе в Казани
Ранее 11.05.2021 15:52 Мск Генерал Михайлов: Проблема в разрешениях на оружие или в обществе?
Ранее 11.05.2021 15:26 Мск Число жертв стрельбы в школе в Казани достигло девяти
Ранее 11.05.2021 15:03 Мск Депутат Госдумы предложил отслеживать потенциальных террористов через подозрительные поисковые запросы

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 11.05.2021 14:43 Мск Казанский убийца увлекался компьютерными стрелялками
Ранее 11.05.2021 13:31 Мск После стрельбы в Казани в Госдуме призвали вернуть смертную казнь
Ранее 11.05.2021 13:18 Мск "Ранения тяжелые, огнестрельные": Голикова сообщила о раненых во время нападения на казанскую школу
Ранее 11.05.2021 12:50 Мск Устроившему стрельбу в гимназии в Казани проведут психиатрическую экспертизу
Ранее 11.05.2021 12:33 Мск Свердловский губернатор поручил проверить местные школы после трагедии в Казани
Ранее 11.05.2021 12:17 Мск Путин поручил проработать новое положение об оружии после трагедии в Казани
Ранее 11.05.2021 11:57 Мск МВД: У напавшего на казанскую школу не было сообщников
Ранее 11.05.2021 11:51 Мск Задержаны распространители фейков о стрельбе в нескольких школах Казани
Ранее 11.05.2021 11:43 Мск В Казани эвакуировали жителей дома, в котором прописан подозреваемый в атаке на гимназию
Ранее 11.05.2021 11:11 Мск В Казани после стрельбы в школе введен режим КТО. Число жертв продолжает расти
Ранее 11.05.2021 10:47 Мск Вход во все школы Казани ограничен после ЧП в гимназии
Ранее 11.05.2021 10:18 Мск Взрыв прогремел в казанской гимназии, где неизвестные открыли стрельбу
Ранее 11.05.2021 10:06 Мск В казанской гимназии произошла стрельба, сообщается о погибшем

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети