"Я всегда всех ненавидел": появилось видео допроса открывшего стрельбу в Казани

В Сети появилось видео допроса 19-летнего Ильназа Галявиева, который открыл стрельбу в школе в Казани.

"Я осознал, что я Бог. Просто осознал я это не сразу, месяца два назад, - говорит он. - А летом у меня начал пробуждаться монстр, конкретно. Я всех начал ненавидеть. Я всегда всех ненавидел и начал еще больше ненавидеть".

По словам Галявиева, от родителей он отрекся, однако именно матери он сообщил о том, что якобы является богом.

"Я впервые сказал это своей маме, у меня мамы нет, я ее на "вы" просто называю. Она мне не мать. У меня нет родителей, я вас всех ненавижу, - заявил он. - У меня нет матери, я от всех отказался. Женщина, которая меня родила, это не мать. Нет ни мамы, ни папы, я их так никогда не называл".

Напомним, сегодня утром молодой человек открыл стрельбу в гимназии, затем в учебном заведении произошел взрыв. Изначально сообщалось, что он действовал не один, однако позже в МВД заявили, что сообщников у стрелка не было. В Казани введен режим контртеррористической операции. По последним данным, в больницах находятся 18 детей и трое взрослых, многие - в крайне тяжелом состоянии. Восемь человек погибли.

"Известия" пишут, что 4 мая Галявиев создал приватный Telegram-канал, у которого не было подписчиков, где 11 мая в 8.57 выложил свое фото в маске и сообщил о намерении "убить много людей".

Юноша учился на четвертом курсе колледжа ТИСБИ (Татарский институт содействия бизнеса), но был отчислен в апреле.