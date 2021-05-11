11 Мая 2021
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Самолет Ил-76 ТД (2021) | Фото: t.me/operativnyishtabtyumen

В Тюменскую область прибывают дополнительные отряды огнеборцев: сегодня из Читы, завтра из Абакана

В Тюменскую область из других регионов продолжают прибывать дополнительные отряды огнеборцев, сообщили Накануне.RU в региональном оперштабе.

Сегодня в тюменский аэропорт "Рощино" прибыл самолет Ил-76 ТД из Читы с лесопожарными формированиями ФБУ "Авиалесоохрана". На этом самолете в регион прибыла сотня огнеборцев.

"Передислокация лесопожарных формирований парашютно-десантной пожарной службы (ПДПС) производится в рамках плана межрегионального маневрирования сил и средств Рослесхоза", - говорится в сообщении оперштаба.

Накануне губернатор Тюменской области Александр Моор обратился к главе Рослесхоза Ивану Советникову с просьбой оказать поддержку в тушении пожаров на территории региона.

Самолет Ил-76 ТД(2021)|Фото: t.me/operativnyishtabtyumen

Самолет Ил-76 ТД(2021)|Фото: t.me/operativnyishtabtyumen

"Мы получили помощь - 100 огнеборцев прибыли в Тюмень сегодня, еще 100 человек ожидаем завтра из Абакана", – отметил Александр Моор.

Напомним, что с сегодняшнего дня в лесах региона введен режим ЧС. Посещение лесов оказалось под строжайшим запретом. Исключение сделано только для тех, кто участвует в тушении природных пожаров.

Организациям и структурам, ответственным за защиту населения от ЧС, поручено контролировать соблюдение запрета на посещение леса, а также организовать патрулирование населенных пунктов, прилегающих к ним территорий и лесов, обустроить противопожарные разрывы и минерализованные полосы вокруг поселений, территорий садов и огородов, организаций отдыха детей и их оздоровления.

Кроме того, ответственным службам необходимо позаботиться о возможной эвакуации населения: ознакомиться с планами эвакуации, проверить пункты временного размещения, создать резерв транспорта для эвакуации и организовать мероприятия по жизнеобеспечению населения, если эвакуация все же понадобится.

На сегодняшний день на тушении лесных и ландшафтных пожаров задействовано 1002 человека, 228 единиц техники. В том числе, из соседних регионов. Привлечены сотрудники парашютно-десантной службы Югры, Свердловской области, аварийно-спасательной службы Ямала и ФГУ "Авиалесоохрана".

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В Тюменскую область прибывают дополнительные отряды огнеборцев: сегодня из Читы, завтра из Абакана

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Теги: лесной пожар, природный пожар, жилые дома, тушение



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