Казанский убийца увлекался компьютерными стрелялками

Убийца, расстрелявший детей в казанской школе, увлекался компьютерными стрелялками. Об этом написала ведущая Анна Шафран, связавшая это с продвижением в школах "киберспорта", усилившегося в условиях дистанционного режима.

Она сослалась на информационно-правозащитный центр "Иван Чай", который разместил скан его страницы, доказывающий, что убийца является поклонником Counter Strike. Интересно, что "киберспорт" недавно пропагандировала Счетная палата (СП), считая его заменой физкультуре. В своем обзоре СП заверяла, что "виртуальная реальность имеет ряд преимуществ, например в плане безопасности".

"Как можно на уровне РДШ (российского движения школьников) утверждать программу по развитию киберспорта? Полковник армии США Дэвид Гроссман еще в прошлом веке в своей книге "Не учите детей убивать" рассказал о создании компьютерных стрелялок как тренажере для американских солдат времен войны во Вьетнаме", - написала Шафран.

Она возмущается, до каких пор в школах это будут популяризировать и сколько еще трагедий должно произойти.