11 Мая 2021
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Алексей Текслер, губернатор Челябинской области, (2020) | Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

В челябинских школах усилят меры безопасности

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил усилить меры безопасности в школах в связи с трагедией в Казани, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

"Сейчас в режиме оперативного штаба с силовиками мы провели соответствующее совещание, договорились с Росгвардией, которая у нас в основном осуществляет охрану в школах, усилить меры безопасности и пропускной режим, а также коллеги из органов МВД, ФСБ проводят дополнительные профилактические мероприятия", - подчеркнул он.

Также Алексей Текслер дал поручение усилить профилактическую работу в школах. В настоящий момент в южноуральских школах работают заместители директора по безопасности, которые отвечают за своевременное информирование правоохранительных органов о конфликтных и опасных ситуациях в общеобразовательных учреждениях.

Напомним, сегодня утром в Казани молодой человек открыл стрельбу в гимназии, затем в учебном заведении произошел взрыв. По последним данным, в больницах находятся 18 детей и трое взрослых, многие - в крайне тяжелом состоянии. Восемь человек погибли.

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В челябинских школах усилят меры безопасности

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Теги: школа, Алексей Текслер, безопасность,



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