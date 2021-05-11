Фальков назначил ректора Пермского университета

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков назначил Дмитрия Красильникова ректором Пермского университета, сообщили Накануне.RU в вузе.

Он будет занимать этот пост с 5 мая 2021 до 4 мая 2026 г. С 7 июля прошлого года он был в ранге и.о. ректора.

"Становление университета как точки роста для Пермского края, пожалуй, важнейшая цель на ближайший период. Вуз продолжит расширять взаимодействие с индустриальными партнёрами и развивать научные исследования. Центрами объединения фундаментального и прикладного направлений станут НОЦ "Рациональное недропользование" и Центр компетенций НТИ "Фотоника"", - сказал Дмитрий Красильников.

В ближайшее время Пермский университет ожидает принятие стратегии вуза до 2030 г., разработка инфраструктурного плана развития кампуса Первого на Урале. В 2021 г. запланирован ремонт общежитий на общую сумму 95 млн руб. Также ПГНИУ продолжит поиск вузов-партнёров для создания сетевых образовательных программ и работы в консорциумах.



Дмитрий Красильников – выпускник исторического факультета ПГУ, доктор политических наук и профессор кафедры государственного и муниципального управления ПГНИУ.