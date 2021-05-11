11 Мая 2021
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Образование Пермский край
Дмитрий Красильников (2021) | Фото: psu.ru

Фальков назначил ректора Пермского университета

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков назначил Дмитрия Красильникова ректором Пермского университета, сообщили Накануне.RU в вузе.

Он будет занимать этот пост с 5 мая 2021 до 4 мая 2026 г. С 7 июля прошлого года он был в ранге и.о. ректора.

"Становление университета как точки роста для Пермского края, пожалуй, важнейшая цель на ближайший период. Вуз продолжит расширять взаимодействие с индустриальными партнёрами и развивать научные исследования. Центрами объединения фундаментального и прикладного направлений станут НОЦ "Рациональное недропользование" и Центр компетенций НТИ "Фотоника"", - сказал Дмитрий Красильников.

Дмитрий Красильников(2021)|Фото: psu.ru

В ближайшее время Пермский университет ожидает принятие стратегии вуза до 2030 г., разработка инфраструктурного плана развития кампуса Первого на Урале. В 2021 г. запланирован ремонт общежитий на общую сумму 95 млн руб. Также ПГНИУ продолжит поиск вузов-партнёров для создания сетевых образовательных программ и работы в консорциумах.

Дмитрий Красильников – выпускник исторического факультета ПГУ, доктор политических наук и профессор кафедры государственного и муниципального управления ПГНИУ.

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Фальков назначил ректора Пермского университета

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Теги: Дмитрий Красильников, ректор, Пермский университет



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