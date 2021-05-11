11 Мая 2021
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Новые вагоны екатеринбургского метрополитена (2019) | Фото: Накануне.RU

Красноярский губернатор попросил у Путина денег на метро в Красноярске

Владимир Путин провел личную встречу в Кремле с губернатором Красноярского края Александром Уссом на фоне нескольких недель разговоров о возможной отставке главы региона. В начале разговора Усс прямо сказал: "Владимир Владимирович, прежде всего огромное спасибо за поддержку в этот сложный период, ну и, естественно, за возможность такой личной встречи, которая для меня очень важна".

Губернатор сообщил, что ситуация с эпидемией стабилизирована, вакцинация идет, впрочем, - не без проблем: "У нас есть свои проблемы, связанные с удалёнными территориями, поэтому с Михаилом Альбертовичем [Мурашко] мы договорились о поставках нам, так скажем, нестандартных видов вакцин, которые не требуют жёстких условий хранения, но в то же время срок их использования ограничен. Сам механизм этот отлажен".

Экономика края, по словам Усса, выстояла в прошлом году и даже вышла с "небольшим профицитом" и сокращением госдолга. Тем не менее, он все еще составляет 35% от доходной части бюджета региона.

Усс заявил об "инвестиционном рывке", который совершил регион в прошлом году, несколько крупных компаний начали реализацию своих проектов. Желающих обосноваться в Красноярске так много, что, по словам Усса, скоро для них будет построен Красноярск-сити. Также губернатор снова поднял вопрос строительства метро в Красноярске.

"Поэтому я бы хотел применительно к аэропорту, Владимир Владимирович, и применительно к метро две просьбы. Я с Маратом Шакирзяновичем [Хуснуллиным] обсуждал эту тему – мне кажется, учитывая высокий статус и того и другого проекта, это не краевой уровень на самом деле, – чтобы он предметно оценил перспективы вначале того и другого, ну а затем бы мы подумали, что называется, по финансированию", - сообщил губернатор.

Путин обещал обсудить эти вопросы и задал свой: что делать с топляками на Енисее. "А то они пассажирские суда там ещё повредят", - обеспокоился президент.

"Ну видите, это ограниченный судоходный участок, это так называемое Красноярское море. Собственно, море где-то порядка 350 километров. Его регулярно чистят, но, Вы абсолютно правы, это серьёзная проблема. Поэтому там ходят суда всё-таки со специальными системами защиты. Что касается теплоходов, о которых я упомянул, то они идут от Красноярска вниз".

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Красноярский губернатор попросил у Путина денег на метро в Красноярске

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Теги: александр усс, метро, владимир путин, красноярск



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