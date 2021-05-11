Тюменский выставочный зал открывает пункт вакцинации от коронавируса

В период проведения ярмарки "Дача. Сад. Огород" в Тюменском выставочном зале будет работать мобильный пункт вакцинации от коронавируса. Поставить прививку можно с 10.00 до 19.00 с 12 по 16 мая.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Департамента здравоохранения Тюменской области, вакцинация проводится сотрудниками городской поликлиники. Сама процедура занимает около 10-15 минут и предусматривает предварительный осмотр и саму вакцинацию. Вторым компонентом необходимо привиться через 21 день. Прививку можно поставить бесплатно в порядке живой очереди, без предварительной записи. При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис ОМС (при наличии).

Непосредственно перед вакцинацией пациент заполняет анкету, где указывает Ф.И.О., дату рождения, информацию о болезни или контакте с зараженным COVID-19, о беременности (включая планирование беременности) или грудном вскармливании, о состоянии в последние 14 дней (наличие кашля, насморка, повышение температуры, боль в горле, потеря обоняния, вкуса, затруднение дыхания). Также в анкете необходимо указать информацию о наличии аллергических реакций и хронических заболеваний, а также о недавно сделанных прививках от гриппа/пневмококка.