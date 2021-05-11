Су-30 перехватил над Черным морем два французских самолета

Истребитель Су-30 не допустил нарушения государственной границы России над Черным морем двумя самолетами тактической авиации Mirage 2000 и самолетом-заправщиком Франции.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный центр управления обороной России, российские радары обнаружили воздушные цели, приближавшиеся к границе. Для опознавания в воздух был поднят истребитель Су-30.

Уточняется, что нарушения границы России не зафиксировано.

В апреле истребитель МиГ-31 сопроводил стратегический разведывательный самолет RC-135 ВВС США вдоль юго-восточного побережья Камчатки.

Идентичный инцидент произошел 10 апреля: МиГ-31 был поднят в воздух для перехвата американского самолета-разведчика RC-135 над Тихим океаном.