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Спорт
Сборная России по футболу после победы над командой Сан-Марино (5:0) (2019) | Фото: twitter.com/TeamRussia

Назван состав сборной России для подготовки к ЕВРО-2020

Тренерский штаб национальной сборной России во главе со Станиславом Черчесовым определился со списком игроков, которые будут вызваны для подготовки к финальной стадии Чемпионата Европы-2020.

Как сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС), на данный момент в списке значится 30 футболистов, а окончательная заявка будет включать 26 игроков.

Вратари: Юрий Дюпин ("Рубин" Казань), Андрей Лунев ("Зенит" Санкт-Петербург), Матвей Сафонов ("Краснодар"), Антон Шунин ("Динамо" Москва).

Защитники: Георгий Джикия ("Спартак" Москва), Игорь Дивеев, Марио Фернандес (оба - ЦСКА Москва), Роман Евгеньев ("Динамо" Москва), Юрий Жирков, Вячеслав Караваев (оба - "Зенит" Санкт-Петербург), Федор Кудряшов ("Антальяспор" Турция), Илья Самошников ("Рубин" Казань), Андрей Семенов ("Ахмат" Грозный).

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов, Максим Мухин (все - "Локомотив" Москва), Александр Головин ("Монако" Франция), Арсен Захарян, Даниил Фомин (оба - "Динамо" Москва), Роман Зобнин ("Спартак" Москва), Алексей Ионов ("Краснодар"), Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев (все - "Зенит" Санкт-Петербург), Денис Макаров ("Рубин" Казань), Алексей Миранчук ("Аталанта" Италия), Денис Черышев ("Валенсия" Испания).

Нападающие: Артем Дзюба ("Зенит" Санкт-Петербург), Антон Заболотный ("Сочи"), Александр Соболев ("Спартак" Москва).

Также в резервный список вошли еще 7 игроков, которые могут быть вызваны в сборную в случае необходимости.

Вратари: Александр Максименко ("Спартак" Москва).

Защитники: Игорь Смольников ("Краснодар"), Дмитрий Чистяков ("Зенит" Санкт-Петербург).

Полузащитники: Юрий Газинский ("Краснодар"), Даниил Лесовой ("Динамо" Москва), Резиуан Мирзов ("Химки").

Нападающие: Федор Смолов ("Локомотив" Москва).

Подготовку к турниру национальная сборная России начнет 20 мая в Новогорске. С 22 по 31 мая подопечные Станислава Черчесова проведут учебно-тренировочный сбор в Австрии (Нойштифт). Запланированы две контрольные встречи - 1 июня с Польшей во Вроцлаве (21:45 мск) и 5 июня с Болгарией в Москве (18:00).

Матчи группового этапа Чемпионата Европы: 12 июня Бельгия - Россия (Санкт-Петербург, 22:00), 16 июня Финляндия - Россия (Санкт-Петербург, 16:00), 21 июня Россия - Дания (Копенгаген, 22:00 мск).

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Назван состав сборной России для подготовки к ЕВРО-2020

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Теги: футбол, сборная России, ЕВРО-2020, состав, подготовка



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