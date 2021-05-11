Назначена дата оглашения приговора экс-главе УМВД по Тюменской области

Суд не продлил домашний арест экс-главы регионального УМВД Юрия Алтынова, сообщили Накануне.RU в Центральном райсуде Тюмени.

Ждать оглашения приговора он будет без каких-либо ограничений передвижений. По предварительным данным картотеки суда, оглашение приговора назначено на 1 июня.

Ранее стало известно, что обвинение попросило наказать Алтынова 9 годами колонии строгого режима со штрафом в 4,2 млн руб.

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