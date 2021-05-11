В Европе люди лишены прав под предлогом коронавииуса - директор ВЦИОМ

Директор ВЦИОМ Валерий Федоров считает, что в Европе население фактически лишили прав, посадив на полный карантин, который никак не обосновывается, кроме как "начальство приказало". Об этом он сказал на радио "Говорит Москва".

По его мнению, пересмотр прав человека там уже произошел и "никаких прав человека нет". Население более послушное, а политика - более жесткая, чем у нас. В России, по его мнению, власти были разочарованы результатами карантина весной прошлого года и поняли, что это "не сильно помогает, но вредит очень сильно". Поэтому нужно не сажать людей под домашний арест, а лечить больных.