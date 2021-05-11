В Челябинске ребенок госпитализирован с огнестрельным ранением

В Челябинске проводится проверка по факту получения ребенком огнестрельного ранения головы.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городского УМВД, происшествие зарегистрировано, проводится проверка. В настоящий момент выясняются все обстоятельства инцидента.

По предварительной информации, 10 мая в одной из квартир на северо-западе Челябинска мальчик получил огнестрельное ранение головы при неустановленных обстоятельствах. Предположительно, выстрел был сделан из травматического оружия.