Россия может изменить налоговые соглашения с Гонконгом, Сингапуром и Швейцарией

11 Мая 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

О чем сказал Путин на параде

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика В России За рубежом Москва
Нидерланды, флаг (2012) | Фото:sunhome.ru

Россия может изменить налоговые соглашения с Гонконгом, Сингапуром и Швейцарией

Госдума денонсировала соглашение об уходе от двойного налогообложения, заключенное ранее с Нидерландами. Это связано с тем, что королевство не пошло навстречу России в части пересмотра налоговых соглашений.
Читайте также:

В Минфине России Нидерланды считают транзитной юрисдикцией, через которую выводятся "деньги российского происхождения". Ранее аналогичные договоры были пересмотрены с Кипром, Мальтой и Люксембургом – все эти страны пошли на условия России.

По словам замминистра финансов России Алексея Сазанова, всего у России заключено 84 соглашения об уходе от двойного налогообложения, только 10 юрисдикций считаются транзитными, с четырьмя из них вопрос уже решен – по остальным ведутся переговоры. Сазанов отметил, что в результате изменения международных соглашений допдоходы российского бюджета составят примерно 150 млрд руб. ежегодно.

Сазанов добавил, что в ближайшее время правительство предложит изменить налоговые соглашения с Гонконгом, Сингапуром и Швейцарией.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Россия может изменить налоговые соглашения с Гонконгом, Сингапуром и Швейцарией

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: двойное налогообложение, нидерланды, денонсация



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 22.12.2020 11:25 Мск Госдума ратифицировала с Кипром и Люксембургом соглашения о двойном налогообложении

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети