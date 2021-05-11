Россия может изменить налоговые соглашения с Гонконгом, Сингапуром и Швейцарией

Госдума денонсировала соглашение об уходе от двойного налогообложения, заключенное ранее с Нидерландами. Это связано с тем, что королевство не пошло навстречу России в части пересмотра налоговых соглашений.

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В Минфине России Нидерланды считают транзитной юрисдикцией, через которую выводятся "деньги российского происхождения". Ранее аналогичные договоры были пересмотрены с Кипром, Мальтой и Люксембургом – все эти страны пошли на условия России.

По словам замминистра финансов России Алексея Сазанова, всего у России заключено 84 соглашения об уходе от двойного налогообложения, только 10 юрисдикций считаются транзитными, с четырьмя из них вопрос уже решен – по остальным ведутся переговоры. Сазанов отметил, что в результате изменения международных соглашений допдоходы российского бюджета составят примерно 150 млрд руб. ежегодно.

Сазанов добавил, что в ближайшее время правительство предложит изменить налоговые соглашения с Гонконгом, Сингапуром и Швейцарией.