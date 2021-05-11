11 Мая 2021
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Вячеслав Володин, труженик тыла (2021) | Фото: t.me/vchkogpu

"Нам на улицах задают вопросы": Володин нашел "крайнего" после встречи с бабушкой-ветераном

Встреча с бабушкой-ветераном в Саратове, случившаяся со спикером Госдумы Вячеславом Володиным в минувшие праздничные дни, неожиданно аукнулась на первом после майских выходных заседании Госдумы.

Во время рассмотрения вопроса о денонсации договора с Нидерландами об уходе от двойного налогообложения (эта страна не захотела пойти на условия России) депутат от "Справедливой России" Игорь Моляков спросил замминистра финансов России Алексея Сазанова, почему российские бизнесмены уходят от налогов и выводят средства в другие страны. На почти философский вопрос чиновник не смог дать четкого ответа, и тут подключился Володин.

Он потребовал предоставить информацию о тех, кто выводит дивиденды и средства из России (хотя Минфин не делал из этого тайну). "Нам на улицах, на встречах задают вопросы: почему заработанные деньги уходят за границу. Если нам Минфин не может открыть, мы завтра зададим этот вопрос главе правительства", - анонсировал отчет Мишустина в Госдуме Володин.

Напомним, встреченная Володиным 90-летняя пенсионерка пообещала поколотить депутата палкой при повторной встрече, потому что он не смог ей ответить, почему в стране продолжают процветать воровство, коррупция и несправедливость.

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"Нам на улицах задают вопросы": Володин нашел "крайнего" после встречи с бабушкой-ветераном

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Теги: вячеслав володин, госдума, алексей сазанов



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