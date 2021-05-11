11 Мая 2021
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Общество Свердловская область
ремонт дорог, асфальтоукладчик (2020) | Фото: vologda-oblast.ru

В Екатеринбурге до конца сентября закроют движение по Крылова

ООО "Интерполис" закроет движение автотранспорта по ул. Крылова (от Татищева до Крауля) в Екатеринбурге. Водители будут вынуждены скорректировать свой маршрут со 2 июня и по 30 сентября. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, перекрытие связано с производством работ по строительству сетей теплоснабжения.

Помимо этого, движение транспорта будет перекрыто и на перекрестке улиц Посадской и Белореченской. "Екатеринбургская теплосетевая компания" с 7 июня по 18 июля будет возводить тепломагистраль.

Напомним, что сведения о действующих на территории города дорожных перекрытиях опубликованы на информационной карте официального портала Екатеринбурга.

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В Екатеринбурге до конца сентября закроют движение по Крылова

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Теги: Екатеринбург, перекрытие, движение автотранспорта, ремонт



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