В Екатеринбурге до конца сентября закроют движение по Крылова

ООО "Интерполис" закроет движение автотранспорта по ул. Крылова (от Татищева до Крауля) в Екатеринбурге. Водители будут вынуждены скорректировать свой маршрут со 2 июня и по 30 сентября. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, перекрытие связано с производством работ по строительству сетей теплоснабжения.

Помимо этого, движение транспорта будет перекрыто и на перекрестке улиц Посадской и Белореченской. "Екатеринбургская теплосетевая компания" с 7 июня по 18 июля будет возводить тепломагистраль.

Напомним, что сведения о действующих на территории города дорожных перекрытиях опубликованы на информационной карте официального портала Екатеринбурга.